школа №95

Михаил Исаев возмутился десятирублевым обедом в саратовской школе. Об этом стало известно из телеграм-канала мэрии города Саратова.

Сегодня, 1 августа, замглавы администрации по социальной сфере Александр Бурмак доложил мэру Саратова Михаилу Исаеву об итогах аукциона на оказание услуг по организации горячего питания в школе № 95.

Заказчик внес начальную цену обеда в размере 80 рублей, но в результате торгов ООО «Большая перемена» снизило стоимость в 8 раз. Глава города потребовал предпринять все возможные меры для защиты интересов детей.

— Экономить – это хорошо, но только не тогда, когда это касается детей и их здоровья. Комплексный обед для младшеклассников должен быть сбалансированным, а на 10 рублей организовать это просто нереально. Кормить детей в школах должны вкусно и полезно! - возмутился Михаил Исаев.

В ближайшее время ФАС проверит данную закупку.

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