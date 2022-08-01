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Общество1 августа 2022 12:17

В Энгельсском районе уволилась глава комитета по образованию

Савва Чуйченко
Фото: Раиса Косенко

Фото: Раиса Косенко

В Энгельсском районе уволилась глава комитета по образованию, сообщает пресс-служба ЭМР.

Сегодня, 1 августа по собственному желанию уволилась председатель комитета по образованию Энгельсского района Раиса Косенко, занимавшая этот пост более 5 лет.

На данный момент она уже освобождена от должности.

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