Фото: Раиса Косенко
В Энгельсском районе уволилась глава комитета по образованию, сообщает пресс-служба ЭМР.
Сегодня, 1 августа по собственному желанию уволилась председатель комитета по образованию Энгельсского района Раиса Косенко, занимавшая этот пост более 5 лет.
На данный момент она уже освобождена от должности.
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