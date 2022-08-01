фото: СУ СКР по Саратовской области

В Марксовском районе ранее судимый мужчина забил пожилую женщину до смерти. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

По данным следствия, с 16 по 17 мая 29-летний ранее судимый мужчина вместе со своей сожительницей находились в гостях у 60-летней женщины в селе Рязановка, где выпивали. В ходе застолья гостья отлучилась за алкоголем, и в ее отсутствие мужчина поссорился с хозяйкой и избил ее.

19 мая соседи обнаружили тело женщины. Обвиняемый был задержан, вину признал, заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.