Новорожденный малыш. Фото: Балашовская районная больница

В Балашовской райбольнице в июле родилось 60 малышей. Об этом сообщает телеграм-канал медучреждения.

По данным родильного отделения, за июль в Балашовской больнице родилось 60 малышей, 37 девочек и 23 мальчика.

Все детки чувствуют себя хорошо. Редакция «КП-Саратов» присоединяется к поздравлениям молодых мам и их чад.

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