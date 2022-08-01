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Салют на День города в Энгельсе обойдется в 250 тысяч рублей. Информация об этом появилась на официальном портале «Госзакупок» .

Согласно извещению о торгах, заказчиком работ выступает МОУ «Общественный центр», салют должен продлится не менее трех минут и включает в себя различные типы - «лимонные пионы», «хризантемы с красными и синими звездами», «парчовые пальмы», «падающие листья», «трещащие ивы».

Салют пройдет 27 августа на площади Ленина в 22:00.

Напомним, на прошлой неделе стал известен планируемый гонорар за выступление на празднике эстрадных артистов. Глава района Дмитрий Плеханов раскритиковал затраты и потребовал отменить закупку.

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