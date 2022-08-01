Под Энгельсом ликвидирована утечка нефти

Крупная утечка нефти ликвидирована под Энгельсом, сообщает межрегиональное управление Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям.

Прибывшими на место инспекторами Росприроднадзора было установлено, что пятно нефти образовалось у нефтепровода НСП-12 «Грязнушенский» до точки врезки «Саратов-Наливная», принадлежащего ПАО НК «Русснефть». По предварительным данным площадь загрязнения составила 235 квадратных метров, а объём - 0,09 кубометра.

В ликвидации последствий утечки было задействовано 15 человек и 5 единиц техники.

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