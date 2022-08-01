фото: Архив КП

В Саратове экс-управляющего полиграфкомбинатом осудили за коррупцию. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Судом и следствием установлено, что в период с 3 октября 2018 года по 4 июня 2021 года управляющий недвижимым имуществом одного из АО города Саратова получил от директоров коммерческих организаций взятку на сумму в 500 тысяч рублей. Деньги предназначались за содействие в заключении договора аренды на меньшую площадь, чем использовалась фактически в целях «экономии» денег. Известно, что речь идет об экс-управляющем «Саратовским полиграфическим комбинатом» Игоре Козлове.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также лишение права занимать определенные должности на срок 5 лет.

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