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Общество1 августа 2022 10:56

Жителей Саратова приглашают на военную службу по контракту

Создано два именных подразделения от Саратовской области
Наталия Калинина
Саратовцев приглашают на службу

Саратовцев приглашают на службу

Совершеннолетних жителей Саратова приглашают на военную службу по контракту. Сегодня, 1 августа, соответствующая информация появилась на сайте городской администрации.

- Приказом Министерства обороны Российской Федерации создано два именных подразделения от Саратовской области, в которые в настоящее время идет набор на военную службу по контракту.

Подробнее с мерами поддержки военнослужащих можно ознакомиться по ссылке.

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