Саратовцев приглашают на службу
Совершеннолетних жителей Саратова приглашают на военную службу по контракту. Сегодня, 1 августа, соответствующая информация появилась на сайте городской администрации.
- Приказом Министерства обороны Российской Федерации создано два именных подразделения от Саратовской области, в которые в настоящее время идет набор на военную службу по контракту.
Подробнее с мерами поддержки военнослужащих можно ознакомиться по ссылке.
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