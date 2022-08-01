Саратовцев приглашают на службу

Совершеннолетних жителей Саратова приглашают на военную службу по контракту. Сегодня, 1 августа, соответствующая информация появилась на сайте городской администрации.

- Приказом Министерства обороны Российской Федерации создано два именных подразделения от Саратовской области, в которые в настоящее время идет набор на военную службу по контракту.

Подробнее с мерами поддержки военнослужащих можно ознакомиться по ссылке.

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