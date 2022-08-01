Виновных в сбросе мусора в Заводском районе привлекут к ответственности

Виновных в сбросе мусора в Заводском районе Саратова привлекут к ответственности, об этом сообщает администрация Заводского района.
- Сегодня, 29 июля, сотрудниками администрации района осуществлен выход на место. Зафиксирован факт сброса отходов вне отведенных местах.
По данному факту осуществляется сбор материалов для составления протокола и привлечения к административной ответственности виновного лица, - пишут чиновники.
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