фото: Минпечати

В промышленном комплексе Саратовской области появилось 480 новых рабочих мест. Об этом сообщает телеграм-канал министерства информации и печати региона.

В первом полугодии 2022 года в промышленном комплексе области открыто 480 новых высокопроизводительных рабочих мест. Большую часть из которых - 282 создал Металлургический завод Балаково. К 2025 году предприятие планирует увеличить количество рабочих мест почти на 3000.

Кроме того, новыми рабочими местами могут похвастаться в Балаковском филиале АО «Апатит», «Вагоностроительном заводе», «ФракДжет-Волге», «Красноармейском механическом заводе» и других предприятиях.

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