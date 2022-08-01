Поклонницы Юрия Шатунова из Саратовской области собрались на 40 дней после смерти певца

Троекуровское кладбище. Могила певца. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поклонницы Юрия Шатунова из Саратовской области приехали почтить память погибшего певца. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Сегодня, 1 августа, поклонники почившего певца приехали в Москву на Троекуровское кладбище, дабы почтить память. С момента смерти лидера «Ласкового мая» прошло 40 дней.

Среди цветов и записок корреспонденты заметили послания наших земляков из Саратова, Аткарска и Калининска.

Солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов скончался 23 июня в 48 лет от острой сердечной недостаточности.

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