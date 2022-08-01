фото: архив КП

Еще два саратовских микрорайона остались без воды. Об этом сообщает ООО «КВС».

Сегодня, 1 августа, в Заводском районе Саратова продолжается отключение воды.

Для устранения аварии по адресу ул. Азина, 67, ограничено холодное водоснабжение абонентов, расположенных в границах улиц: Азина - 1-й пр. Энергетиков - 2-й пр. Энергетиков - Волгодонская - Заречная.

Кроме того, для ремонта коммуникаций в поселке Юриш городских водопроводных коммуникациях в пос. Юриш, ограничена подача холодной воды жителям с 1-ой по 9-ую линии.

Вернуть водоснабжение планируют в 20.00.

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