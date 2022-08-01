В воскресение в Саратове перекроют часть улиц из-за велогонок. Об этом сообщает мэрия города Саратова.

В воскресенье, 7 августа, в Саратове из-за велосоревнований на Кубок Федора Тарачкова перекроют две улицы в центре города в первой половине дня. С 9 до 13 часов движение будет перекрыто на улицах

— Бабушкин Взвоз на участке от улицы Чернышевского до Набережной Космонавтов;

— Обуховский переулок на участке от улицы Лермонтова до Набережной Космонавтов.

—Исключения составляют транспортные средства, обеспечивающие проведение мероприятий, автомобилей оперативных и аварийно-технических служб, следующие на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий — сообщает мэрия.

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