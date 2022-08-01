фото: ГИБДД

В Энгельсе 15-летний водитель мопеда попал под колеса внедорожника. Об этом сообщает региональная госавтоинспекция.

В ночь на 31 июля в Энгельсе произошло ДТП. Примерно в 23:45 рядом с домом №63 по улице Петровской 22-летний водитель HyundaI Creta не убедился в безопасности маневра и сбил 15-летнего водителя мопеда MF NSTER.

В результате столкновения несовершеннолетний водитель попал с травмами в больницу.

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