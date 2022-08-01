Роман Бусаргин

Бусаргин: за последнее время в Саратовской области заместили 68 продуктов. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

— В Саратовской области хорошо обстоят дела с импортозамещением. За последнее время заменили 68 продуктов. В этом году планируем еще 7. Все предприятия работают в этом направлении. Реалии сейчас таковы, что импортозамещением занимаются даже те, кто раньше этого не хотел, — говорит Бусаргин.

По слова Бусаргина, в Саратовской области начали этим заниматься с 2018 года, и промышленность области готова. На данный момент процесс ведется повсеместно, практически на каждом предприятии идет замена сырьевой базы и изменение логистической цепи поставок.

— Если возникают какие-то сложности, то это предприятие держится на особом контроле, ищем и находим пути выхода из ситуации, — высказался врио главы региона.

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