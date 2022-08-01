Роман Бусаргин в Советском

Роман Бусаргин объявил о ремонте дороги к поселку Советское в этом году, об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

Дорогу к населенному пункту не ремонтировали 30 лет, она была построена еще в 1960 году. В поселке живут 3400 человек. Протяженность участка составляет 12,15 км.

Проект реализуется при поддержке Вячеслава Володина, на его реализацию уже выделено 8 миллиардов рублей. Работы начнут в августе и закончат в этом году.

- После этого организуем к поселку маршрут общественного транспорта, - объявил Бусаргин.

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