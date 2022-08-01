Роман Бусаргин в Советском
Роман Бусаргин объявил о ремонте дороги к поселку Советское в этом году, об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.
Дорогу к населенному пункту не ремонтировали 30 лет, она была построена еще в 1960 году. В поселке живут 3400 человек. Протяженность участка составляет 12,15 км.
Проект реализуется при поддержке Вячеслава Володина, на его реализацию уже выделено 8 миллиардов рублей. Работы начнут в августе и закончат в этом году.
- После этого организуем к поселку маршрут общественного транспорта, - объявил Бусаргин.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.