фото: архив КП

В Заводском районе Саратова отключили воду. Об этом сообщает ООО «КВС».

Сегодня, 1 июля, для устранения повреждений водопровода по адресу Азина, 67, будет остановлена подача воды абонентам, живущих в периметре улиц Азина - 1-й пр. Энергетиков - 2-й пр. Энергетиков - Волгодонская - Заречная.

Вернуть воду коммунальщики планируют в 20:00.

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