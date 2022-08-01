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Общество1 августа 2022 6:15

В Заводском районе Саратова отключили воду

Вернуть воду коммунальщики планируют в 20:00
Евгений Бадиков
фото: архив КП

фото: архив КП

В Заводском районе Саратова отключили воду. Об этом сообщает ООО «КВС».

Сегодня, 1 июля, для устранения повреждений водопровода по адресу Азина, 67, будет остановлена подача воды абонентам, живущих в периметре улиц Азина - 1-й пр. Энергетиков - 2-й пр. Энергетиков - Волгодонская - Заречная.

Вернуть воду коммунальщики планируют в 20:00.

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