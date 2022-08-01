фото: Избирком Саратовской области

Игорю Калганову отказали в регистрации на выборы Губернатора Саратовской области. Об этом сообщает региональный избирком.

Вчера, 31 июля, состоялось очередное 227-е заседание избирательной комиссии Саратовской области.

На заседании члены комиссии отказали в регистрации кандидату на должность Губернатора Саратовской области Калганову Игорю Владимировичу в связи с недостаточным количеством подписей и отсутствием части документов. Напомним, по последним данным, Игорь Калганов собрал 2 подписи.

Утвердили избирательные участки, на которых будут использоваться технические средства подсчета голосов – комплексы обработки избирательных бюллетеней в единый день голосования 11 сентября 2022 года. Всего по области будет задействовано 289 КОИБ.

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