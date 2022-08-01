На сегодня, 1 августа, в Саратовской области коронавирусом заразились еще 95 жителей. Всего обнаружено 256 852 инфицированных. Выздоровело с начала эпидемии 250 197 человек, за сутки — 66. В стационарах остаются 64 человека, на амбулаторном лечении еще 594.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет — 2;
- 7-14 лет — 1;
- 18-29 лет — 12;
- 30-49 лет — 25;
- 50-64 лет — 26;
- 65 и старше — 29.
Все зараженные поступили с признаками ОРВИ.
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