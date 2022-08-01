В Ленинском районе спасатели достали из погреба упавшую женщину

Фото: облспас

В Ленинском районе Саратова спасатели достали из погреба упавшую женщину, об этом сегодня, 1 августа, сообщил облспас.

Инцидент произошел возле дома по адресу Бульварная, 14 «А» в 23:50. Женщина упала в уличный погреб. Прибывшим на вызов спасателям областной службы спасения пришлось использовать альпинистское снаряжение, чтоб помочь ей. Спасенная 44-летняя женщина от медицинской помощи отказалась.

На месте работают спасатели областной службы спасения, медики центра медицины катастроф и полицейские. Обстоятельства произошедшего выясняются.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.