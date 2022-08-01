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Происшествия1 августа 2022 5:15

В утреннем ДТП в Саратове пострадал молодой человек

Автомобиль вылетел на встречную полосу
Евгений Бадиков
фото: ГИБДД

фото: ГИБДД

В утреннем ДТП в Саратове пострадал молодой человек. Об этом сообщает региональная госавтоинспекция.

Вчера утром, 31 июля в 6:45, напротив дома 343а по улице Соколовой произошла авария.

Водитель «Лады» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где и столкнулся с Nissan Almera, за рулем которого сидел 25-летний мужчина.

В результате ДТП пассажир «Лады», молодой человек 26 лет госпитализирован с травмами в больницу.

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