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Происшествия31 июля 2022 15:23

В Хвалынском районе женщина с дочерью попали в ДТП

Савва Чуйченко
Фото: госавтоинспекция

Фото: госавтоинспекция

Сегодня, 31 июля в Хвалынском районе Саратовской области женщина с дочерью попали в ДТП, об этом сообщает региональное ГИБДД.

По предварительным данным в 13:30 на дороге Хвалынск-Елшанка 35-летняя женщина за рулём Лады Ларгус не справилась с управлением. Машина ушла в занос и опрокинулась. Внутри помимо водителя была её 10-летняя дочь.

Пострадавшие были доставлены в хвалынскую больницу для осмотра. Пресс-служба ГИБДД сообщает, что обе уже отпущены домой.

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