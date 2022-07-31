В Хвалынском районе женщина с дочерью попали в ДТП

Фото: госавтоинспекция
Сегодня, 31 июля в Хвалынском районе Саратовской области женщина с дочерью попали в ДТП, об этом сообщает региональное ГИБДД.
По предварительным данным в 13:30 на дороге Хвалынск-Елшанка 35-летняя женщина за рулём Лады Ларгус не справилась с управлением. Машина ушла в занос и опрокинулась. Внутри помимо водителя была её 10-летняя дочь.
Пострадавшие были доставлены в хвалынскую больницу для осмотра. Пресс-служба ГИБДД сообщает, что обе уже отпущены домой.
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