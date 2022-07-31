В Краснопартизанском районе убита пожилая женщина

Фото: следственный комитет

В Краснопартизанском районе Саратовской области была убита 61-летняя женщина, сообщает пресс-служба следственного комитета региона.

Тело убитой было найдено 30 июля в частном доме в селе Сулак. На шее следователи нашли несколько колото-резаных ранений, явно указывающих на насильственную природу смерти.

По подозрению в убийстве задержан 70-летний сожитель погибшей, но его вина пока не была подтверждена и расследование продолжается.

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