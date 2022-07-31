Роман Бусаргин: Ситуация в экономике Саратовской области стабильная

Фото: Роман Бусаргин

Сегодня, 31 июля ВРИО губернатора Роман Бусаргин дал интервью на канале Россия-1, где подробно описал текущую ситуацию для региональной экономики.

Именно крупные предприятия по словам Романа Викторовича представляют особую важность для Саратовской области как для промышленного региона, формируя почти половину ее бюджета. ВРИО губернатора проявляет большой интерес к промышленности как к важному источнику рабочих мест и залогу развития экономики области.

В регионе активно развивается импортозамещение. За последнее время были замещены 68 продуктов и товаров, в этом году планируется заместить еще 7. В аспекте станков, сырья, логистики - необходимость импортозамещения возникла практически перед каждым предприятием и промышленники справились с ней успешно, обеспечив экономике области устойчивость и стабильность. В случае серьезных проблем администрация берет предприятие на контроль, находит выходы из ситуации.

Общую картину региональной экономики Роман Бусаргин описал как стабильную. После небольшого снижения показателей в начале года мы вернулись к устойчивому росту. Так например в наиболее пострадавшем производстве мебели за последние 2 месяца наблюдается рост на 61 процент относительно января-марта этого года. Растет индекс производства в резиновых, станочных изделиях, металлопрокате. Сохранены рабочие места. Экономика оживает, Бусаргин уверен, что итоговый индекс за 2022 год вырастет относительно предыдущего.

Меры поддержки бизнеса, принятые как на федеральном, так и на региональном уровне, активно используются предпринимателями. 26 саратовских предприятий включены в группу системообразующих, из них 12 в этом году. На 12 видов деятельности распространяются пониженные ставки налогообложения. Фондом предоставляются льготные кредиты со ставкой от 1 до 3 процентов на текущую и инвестиционную деятельность, на импортозамещение. Без них было бы достаточно тяжело, считает Роман Викторович.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.