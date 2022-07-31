Саратовцы возмутились «гениальной» рекламой туй

Скандальная реклама
Жители Саратова не оценили двусмысленную рекламу туй, размещенную на Усть-Курдюмском шоссе. Об этом они пишут ВКонтакте в группе «Саратов онлайн».
Баннер с надписью «Туй вам в сад» появился на Усть-Курдюмском шоссе в районе «Иволгино». Горожане рекламу садовых деревьев не оценили.
- Гениальная саратовская реклама, - саркастически отметил автор поста в группе.
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