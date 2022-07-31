В Екатериновском районе загорелся деревянный дом

Вчера вечером, 30 июля, в Екатериновском районе Саратовской области загорелся деревянный дом.
Возгорание было зафиксировано в 23:50 в селе Новоселовка. Горел частный деревянный жилой дом на улице Центральная. Площадь пожара составила 77 квадратных метров.
На тушение выезжали 2 пожарных расчета. Пострадавших нет, о чем сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.
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