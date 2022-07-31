Обстановка по коронавирусу ухудшилась
На сегодня, 31 июля, в Саратовской области еще 82 человека заразились коронавирусом. Всего обнаружено 256 757 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 250 131 человек, за сутки — 65. В стационарах остается 61 человек, на амбулаторном лечении находятся 567 пациентов.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет — 6;
- 7-14 лет — 3;
- 15-17 лет — 2;
- 18-29 лет — 5;
- 30-49 лет — 30;
- 50-64 лет — 16;
- 65 и старше — 20.
С пневмонией поступили три человека, с признаками ОРВИ — 79.
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