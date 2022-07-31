Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество31 июля 2022 7:48

В Южном и Юбилейном отключили воду

В двух районах Саратова отключили холодную воду
Наталия Калинина

Сегодня, 31 июля, двух районах Саратова отключили холодную воду. Об этом сообщает ООО «КВС».

В Юбилейном микрорайоне есть повреждение на городском водопроводе по адресу Братьев Никитиных, 4а. До 20:00 указанный дом остался без воды.

В Южном чинят трубы по адресу Заречная,23а. До полуночи прекращено холодное водоснабжение абонентов по адресам Азина, 36, 38, 40.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.