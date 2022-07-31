В Южном и Юбилейном отключили воду

Сегодня, 31 июля, двух районах Саратова отключили холодную воду. Об этом сообщает ООО «КВС».

В Юбилейном микрорайоне есть повреждение на городском водопроводе по адресу Братьев Никитиных, 4а. До 20:00 указанный дом остался без воды.

В Южном чинят трубы по адресу Заречная,23а. До полуночи прекращено холодное водоснабжение абонентов по адресам Азина, 36, 38, 40.

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