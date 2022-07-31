Сегодня, 31 июля, в Саратовской области грянут дожди. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

В Саратове температура колеблется от +18 с утра до +28 днем. На небе облачно с прояснениями. Днем идет время от времени дождь. Ветер дует слабый, северной четверти.

В Саратовской области установится переменная облачность, местами будет гроза. Ветер дует северо-восточный, со скоростью 5 – 10 м/с. Температура воздуха с утра колеблется от 15 до 20 градусов, а днем от 28 до 33 градусов.

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