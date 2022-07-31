Фото: "Лиза Алерт"

На сегодня, 30 июля, в Саратовской области ищут мать с шестилетним сыном. Об этом сообщают волонтеры регионального отделения «Лиза Алерт» в своей группе ВКонтакте.

Пропали 34-летняя Виктория Шебалина и шестилетний Илья Шебалин из Верхней Пышмы в Свердловской области, ранее их также видели в Краснодарском крае. C марта 2022 года их местонахождение неизвестно.

По информации волонтеров, они могут находиться в Саратовской области. Инфорги: Наталья (Пума) 89043831748 и Екатерина (Феникс) 89530530483.

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