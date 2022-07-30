Роман Бусаргин рассказал о масштабном ремонте тротуаров в Энгельсе

Ремонт тротуаров

В этом году в Энгельсе стартовала программа ремонта тротуаров. На программу направили 70 миллионов рублей, о чем пишет Роман Бусаргин в своем Телеграм-канале.

Контракты заключили на ремонт 53 участков общей протяженность 14,5 км, затем было принято решение направить сэкономленные средства на ремонт еще 4,5 км, потому что в прошлые годы эти тротуары в Энгельсе не ремонтировались.

На улицах Петровской (от Горького до детсада №75) и Волоха подрядчики почти завершили работы.

– Если основную часть завершат до 1 сентября, финансирование может быть увеличено, - сообщил Роман Бусаргин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.