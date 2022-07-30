В Кировском районе отключили воду до вечера

Сегодня, 30 июля, в Кировском районе Саратова отключили воду до вечера. Об этом сообщает ООО «КВС».

Обнаружено повреждение на городском водопроводе по адресу Геофизическая, 31/45. На время ремонта труб прекращено холодное водоснабжение абонентов по адресам: Геофизическая, Танкистов, 57, 59, 61, 63 и Безымянная.

Восстановить подачу воды планируется к 20.00.

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