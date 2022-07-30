В Саратове поймали 67 бездомных собак за неделю

Фото: Архив КП

За неделю в Саратове поймали 67 бездомных собак. Сегодня, 30 июля, об этом сообщили на заседании штаба по благоустройству города.

За неделю специалисты отправили в питомники 67 безнадзорных собак. За тот же период в областном центре привели в порядок 35 остановок и покрасили 435 метров барьерных ограждений.

С помощью технологии гидропосева было высажено 7,3 тысяч квадратных метров газона. В город также завезли 17,3 тысяч квадратных метров грунта для обустройства зеленых зон.

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