Миндаль Фото: Иван Макеев

На границе Саратовской области задержали 20 тонн миндаля из Казахстана, об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.

Инспекторы ведомства вместе с коллегами из пограничного управления ФСБ остановили грузовик, следовавший с территории Казахстана. В нем обнаружили 20,24 тонн миндаля, на который у перевозчика не было фитосанитарного сертификата.

Груз развернули на границе и вернули обратно для оформления этого документа.

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