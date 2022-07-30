Фото: Архив КП
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Саратове грабитель сорвал с женщины цепочку стоимостью 175 тысяч рублей, об этом сегодня, 30 июля, сообщили в ГУ МВД города.
В полицию ночью, 28 июля, обратилась 53-летняя женщина. Она рассказала, что неизвестный мужчина напал на нее возле дома на улице Ново-Астраханская. Злоумышленник сорвал с нее золотую цепочку стоимостью 175 тысяч рублей.
Вскоре сотрудники полиции задержали 38-летнего гражданина. Он пояснил, что похищенное сдал в комиссионный магазин. Возбуждено уголовное дело о грабеже.
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