В Саратовской области премировавшей себя на 440 тысяч главе муниципалитета вынесен приговор. Злоумышленница получила условный срок, о чем сообщает СУ СК по Саратовской области.

Правоохранители выяснили, что 2018 по 2021 год глава одного из МО Советского района подделала решения Совета своего муниципалитета, чтобы увеличить себе ежемесячное денежное содержание. Сумма незаконно присвоенных средств составила более 440 тысяч рублей.

Противоправные действия нарушительницы обнаружили сотрудники УФСБ России по Саратовской области совместно с сотрудниками МО МВД РФ «Советский» Саратовской области. В итоге суд приговорил виновную к 2 годам 1 месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, а также ограничил ее в праве занимать руководящие должности.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.