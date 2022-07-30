Двойная свадьба
В Ленинском ЗАГСе в Саратове сестры-двойняшки устроили двойную свадьбу. Об этом сообщили в региональном управлении ЗАГСа сегодня, 30 июля.
Выйти замуж в один день решили сестры-двойняшки Инна и Кристина. Они решили таким образом объединить день создания своих собственных семей. Эту идею поддержали их женихи Владислав и Евгений.
Сотрудники отдела ЗАГС откликнулись на необычную просьбу молодоженов и провели двойную церемонию с участием двух регистраторов.
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