Двойная свадьба

В Ленинском ЗАГСе в Саратове сестры-двойняшки устроили двойную свадьбу. Об этом сообщили в региональном управлении ЗАГСа сегодня, 30 июля.

Выйти замуж в один день решили сестры-двойняшки Инна и Кристина. Они решили таким образом объединить день создания своих собственных семей. Эту идею поддержали их женихи Владислав и Евгений.

Сотрудники отдела ЗАГС откликнулись на необычную просьбу молодоженов и провели двойную церемонию с участием двух регистраторов.

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