Фото: СУ СК
Вчера, 29 июля, в Красноармейске 96-летняя женщина погибла на пожаре. О начале доследственной проверки сообщает СУ СК по Саратовской области.
Сообщение о возгорании поступило в 18.15. Горел частный деревянный дом в Красноармейске. Площадь пожара составила 70 квадратных метров.
В результате пожара погибла 96-летняя женщина. На тушение выезжали два экипажа, о чем сообщает ГУ МЧС по региону.
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