Фото: СУ СК

Вчера, 29 июля, в Красноармейске 96-летняя женщина погибла на пожаре. О начале доследственной проверки сообщает СУ СК по Саратовской области.

Сообщение о возгорании поступило в 18.15. Горел частный деревянный дом в Красноармейске. Площадь пожара составила 70 квадратных метров.

В результате пожара погибла 96-летняя женщина. На тушение выезжали два экипажа, о чем сообщает ГУ МЧС по региону.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.