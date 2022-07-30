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Общество30 июля 2022 6:19

Больницу в Советском районе ждет комплексная модернизация

Наталия Калинина
Роман Бусаргин в Советском районе

Роман Бусаргин в Советском районе

Больницу в Советском районе Саратовской области ждет комплексная модернизация. Об этом врио Губернатора Роман Бусаргин рассказал в своем Телеграм-канале.

ЦРБ в поселке Степное – одна из самых больших больниц муниципалитета, к ней прикреплены 25 тысяч жителей. Многим ее корпусам и постройкам давно нужен ремонт.

В 2021 году по программе первичного звена в инфекционном корпусе прошел капитальный ремонт. Глава региона предложил продолжить реконструкцию, а также поручил закупить в больницу в следующем году компьютерный томограф.

- Нужно продумать и вопрос с кадрами, - поставил задачу Роман Бусаргин.

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