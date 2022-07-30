На сегодня, 30 июля, в Саратовской области еще 70 жителей заразились коронавирусом. Всего обнаружено 256 675 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 250 066 человек, за сутки — 59. В стационарах остается 61 пациент, на амбулаторном лечении — 551.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 5;

- 7-14 лет — 2;

- 15-17 лет — 0;

- 18-29 лет — 9;

- 30-49 лет — 16;

- 50-64 лет — 12;

- 65 и старше — 26.

С пневмонией поступили три человека, с признаками ОРВИ — 65, двое переносят заболевание бес симптомов.

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