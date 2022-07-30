На сегодня, 30 июля, в Саратовской области еще 70 жителей заразились коронавирусом. Всего обнаружено 256 675 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 250 066 человек, за сутки — 59. В стационарах остается 61 пациент, на амбулаторном лечении — 551.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет — 5;
- 7-14 лет — 2;
- 15-17 лет — 0;
- 18-29 лет — 9;
- 30-49 лет — 16;
- 50-64 лет — 12;
- 65 и старше — 26.
С пневмонией поступили три человека, с признаками ОРВИ — 65, двое переносят заболевание бес симптомов.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.