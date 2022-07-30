Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 29 июля, на въезде в Балаково внедорожник сбил 52-летнего мужчину, об этом сообщает Госавтоинспекция по Саратовской области.

Авария произошла в 22.06 на подъезд к Балаково от трассы «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград». 25-летний водитель автомобиля Toyota RAV сбил 52-летнего пешехода, который шел по проезжей части.

В результате ДТП пешеход с травмами доставлен в лечебное учреждение.

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