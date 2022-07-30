В Саратове обещают жаркую и ветреную погоду в субботу

Сегодня, 30 июля, в Саратове будет жарко и ветрено. Такой прогноз дают специалисты регионального гидрометцентра.

В Саратове температура колеблется от +20 с утра до +30 в разгар дня. Переменная облачность, во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ветер Северо-западный, 5 —10 м/с, с порывами до 14 м/с.

В Саратовской области переменная облачность. Местами будет кратковременный дождь, в отдельных районах возможен ливень с грозой и град. Дует ветер северной четверти, со скоростью 5 – 10 м/с, при грозе усилится до 20 м/c. Температура колеблется от 16 до 21 градусов утром и от 29 до 33 градусов в разгар дня.

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