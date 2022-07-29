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Происшествия29 июля 2022 18:21

В Красноармейске 96-летняя женщина сгорела в собственном доме

Пожар заметили местные жители
Евгений Бадиков
СУ СКР

СУ СКР

В Красноармейске 96-летняя женщина сгорела в собственном доме. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

По данным следствия, сегодня вечером, 29 июля местные жители обратили заметили пожар в частном доме по улице 8 марта в Красноармейске. В доме проживала пожилая 96-летняя женщина. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание, но спасти хозяйку дома не удалось.

Следователем СК проведен осмотр места происшествия, причина пожара устанавливается.

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