СУ СКР
В Красноармейске 96-летняя женщина сгорела в собственном доме. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.
По данным следствия, сегодня вечером, 29 июля местные жители обратили заметили пожар в частном доме по улице 8 марта в Красноармейске. В доме проживала пожилая 96-летняя женщина. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание, но спасти хозяйку дома не удалось.
Следователем СК проведен осмотр места происшествия, причина пожара устанавливается.
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