Роман Бусаргин

Роман Бусарин пообещал помочь с ремонтом ДК в Советском районе. Об этом Роман Бусаргин рассказал в своем телеграм-канале.

Сегодня, 29 июля, врио главы региона приехал в село Пушкино с рабочим визитом. По словам Бусаргина, здесь проходит ремонт местного ДК, но часть работ вынужденно приостановили. В проекте не предусмотрели ремонт кровли, хотя это нужно делать в первую очередь, подана заявку в госпрограмму только на внутренние работы и замену окон.

— Вопрос не к директору учреждения. Она не строитель. Здесь должны помогать профильные специалисты администрации, глава района вовремя поднял этот вопрос и обратился за помощью в Правительство области. Дополнительные средства выделены из регионального бюджета, — пишет Бусаргин

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