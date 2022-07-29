фото: избирком

В Саратовской области 132 избирателя перешагнули столетний рубеж. Об этом сообщает Избирательная комиссия Саратовской области.

На сегодняшний день такие избиратели проживают в Аркадакском (3), Балаковском (6), Балашовском (15), Вольском (9), Петровском (3), Воскресенском (2), Ершовском (1), Калининском (1), Красноармейском (1), Краснокутском (2), Марксовском (2), Пугачевском (1), Романовском (1), Ртищевском (3), Татищевском (1), Турковском (1), Федоровском (2), Хвалынском (1), Энгельсском (15) муниципальных районах, а также в районах г. Саратова – Волжском (6), Заводском (18), Кировском (11), Ленинском (14), Октябрьском (5), Фрунзенском (7), Гагаринском (1).

— Нам дорог каждый избиратель, который приходит на избирательный участок, чтобы выразить свое мнение. В дни голосования избирателям в почтенном возрасте будет оказано самое большое внимание, ведь именно они особенно ответственно относятся к голосованию и являются примером для молодежи. Помощь пожилым избирателям, а также избирателям с ограниченными возможностями здоровья на избирательных участках будут оказывать волонтеры», – отмечает председатель ИКСО Ирина Романова.

Голосование в Саратовской области пройдет в Единый день голосования 11 сентября 2022 года в течение трех дней – 9, 10, 11 сентября 2022 года.

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