В Балаково труп мужчины с разбитым лицом обнаружили в подъезде

Фото: СУ СК - Саратов

Вчера, 28 июля, в Балаково труп мужчины с разбитой головой обнаружили в подъезде, об этом сообщает СУ СК по Саратовской области.

Труп был обнаружен вчера вечером в подъезде многоквартирного дома на улице Трнавской. Тело 48-летнего мужчины лежало на лестничной площадке пятого этажа. Бригада «скорой» констатировала его смерть.

На лице погибшего видны ссадины. Организована доследственная проверка

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