Наталия Трошина рассказала, как в Саратовской области отмечают Год культурного наследия народов России

Фото: Наталья Трошина

Сегодня, 29 июля, в эфире радио «КП-Саратов» вышло интервью с министром внутренней политики и общественных отношений Саратовской области Наталией Трошиной.

Глава ведомства рассказала о мероприятиях, которые прошли и запланированы в регионе в рамках Года культурного наследия народов России.

Также Трошина поделилась информацией о народностях, которые проживают на территории Саратовской области, их особенностях, традициях и о том. как все они уживаются друг с другом.

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