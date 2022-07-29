В Озинках остановили грузовик с сильнодействующими препаратами

В автомобильном пункте пропуска Озинки остановили и не пустили в Саратовскую область грузовик с сильнодействующими препаратами. Об этом сообщили пресс-службе пограничного Управления по Саратовской и Самарской областям.

За рулем грузовика был 34-летний иностранец. Он попытался ввезти в регионе упаковки медицинского препарата «Лирика», содержащего в составе сильнодействующее вещество «прегабалин», которое приводит к наркотической зависимости.

Также был задержан иностранец с партией сильнодействующего вещества «сибутрамин», запрещенного в РФ из-за опасных побочных эффектов.

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