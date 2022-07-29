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Политика29 июля 2022 12:31

Журналист получил должность в администрации Энгельсского района

Наталия Калинина

Журналист Сергей Щукин получил должность в администрации Энгельсского района. Сегодня, 29 июля, об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Начальником управления информации администрации Энгельсского муниципалитета стал Сергей Щукин. Ранее Сергей работал в издании «Четвертая власть», офис которого располагался в Саратове.

Также в энгельсской администрации сообщили об увольнении председателя комитета по управлению имуществом администрации Александр Бурдилев. Эту должность заняла Наталья Прозорова.

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