фото: ГИБДД
В ДТП под Саратовом погиб пожилой мужчина. Об этом сообщает Госавтоинспекция города Саратова.
По предварительным данным, сегодня, 29 июля, в 14.30 на 267-й километре автодороги Сызрань-Саратов-Волгоград произошло ДТП со смертельным исходом. Столкнулись грузовик MAN и легковой автомобиль Volvo.
В результате ДТП скончался 74-летний водитель иномарки скончался на месте. 18-летняя пассажирка Volvo попала в лечебное учреждение.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются, на месте работают сотрудники ГИБДД.
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